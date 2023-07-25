13 общественных пространств открыли в Петербурге в 2023 году

В городе растет количество общественных пространств. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новые зоны отдыха активно появляются в Петербурге. За первое полугодие 2023 года в Северной столице благоустроили 13 новых общественных пространств. Теперь таких мест в городе стало больше на 16 процентов. Такие данные приводит портал Retrogradu.net Архитектура Петербурга.

- По данным на декабрь 2022 года, в городе работало 81 общественное пространство, в июне 2023 года их уже 94. Рост не такой внушительный, как год назад, когда число «третьих мест» выросло наполовину, - говорится в сообщении.

Тем не менее, количество анонсированных проектов заметно увеличилось. В прошлом году их было 55, а сейчас уже 85. Рост составил 54 процента. Чаще всего общественные пространства появляются в центральных районах города. Сейчас там находится 56 действующих проектов.

В Центральном районе – 18 общественных пространств, на Петроградке – 14, в Василеостровском и Адмиралтейском – по 13 необычных зон отдыха.