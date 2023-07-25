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НовостиОбщество25 июля 2023 5:18

В Петербурге потеплеет до 24 градусов 25 июля

Во второй половине дня пройдут дожди
Анастасия НУРАДИЛОВА
К вечеру в Петербурге ожидаются дожди.

К вечеру в Петербурге ожидаются дожди.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Короткий визит тепла ожидается в Петербурге, несмотря на то, что город до сих пор находится на периферии обширного циклонического вихря. Вместо с юго-западным ветром теперь в регион придут теплые воздушные массы. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

- В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, - отметил синоптик.

Тем не менее, температура воздуха составит 22-24 градуса. В области будет от 20 до 25 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью от трех до восьми метров в секунду, однако при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление упадет ниже нормы и составит 748 миллиметров ртутного столба.

В среду ожидаются кратковременные дожди, но воздух снова прогреется лишь до 22 градусов максимум.