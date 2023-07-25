Завершены поиски без вести пропавшей в Петербурге 10-летней девочки

Поиски девочки шли до глубокой ночи. Фото: "Лиза Алерт"

Поиски без вести пропавшей девочки начались поздно вечером в понедельник, 24 июля. 10-летняя школьница не вернулась вовремя домой, и близкие ребенка запаниковали. Девочку искали в Металлострое и Петербурге. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь, - написали через несколько часов под ориентировкой, которую пользователи активно распространяли в социальных сетях.

К счастью, с девочкой ничего не произошло. Ее уже вернули напуганным родителям. Жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

Напомним, ранее сообщалось, что рост девочки составляет 150 сантиметров. Она нормального телосложения, с темно-русыми волосами и серо-голубыми глазами. Школьница была одета в розовую кофту, брюки или джинсы и кепку с красным козырьком. Ребенок носит очки. Ее нашли через четыре часа после появления ориентировки.