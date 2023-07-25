Продажи элитных квартир в Петербурге выросли на 16% с начала 2023 года

Спрос на элитное жилье значительно вырос. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцы стали больше интересоваться элитным жильем. В первом полугодии 2023 года спрос на люксовые квартиры увеличился на 16 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года. В текущем году продано 33 тысячи «квадратов» такого жилья. Об этом пишет РБК со ссылкой на «Петербургскую недвижимость».

- Мы отметили, что в первом полугодии предложение в элитном сегменте пополнялось небольшими пулами лотов, в то время как в прошлом году состоялись успешные старты продаж более крупных проектов на начальных этапах строительства, - объяснила директор КЦ «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева.

Лидером по продажам элитного жилья стал Петроградский район. Там с начала года продали около двух тысяч квартир – это 69 процентов от общего количества люксовых вариантов. Из всего предложения - 83 процента квартир находится на Петроградке. 74 процента от их количества – Петровский остров.