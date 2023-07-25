Треповой* предъявили окончательное обвинение по делу о теракте в Петербурге, где погиб Татарский

Террористка знала, что статуэтка взорвется. Фото: СК

Дарье Треповой* предъявили окончательное обвинение после теракта, который произошел 2 апреля. Тогда в кафе на Университетской набережной проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Он стал единственным погибшим от взрыва: взорвалась статуэтка, которую мужчине подарила Трепова*. Она уверяла, что не знала об угрозе жизни, но следователи доказали, что Трепова* знала, на что идет. Об этом пишут РИА Новости в интервью с главой СК Александром Бастрыкиным.

- Следственным путем удалось установить, что на самом деле она была осведомлена о том, что передает военкору именно статуэтку со взрывчаткой, - отметил Бастрыкин.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов до сих пор ищут других соучастников Треповой*. Ранее в соучастии обвинили гражданина Украины Юрия Денисова и журналиста Романа Попкова*, который живет там же. Под следствием до сих пор Дмитрий Касинцев, который не сообщил о преступлении и прятал Трепову в своей квартире.

* внесены в перечень террористов и экстремистов в России