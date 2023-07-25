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НовостиПроисшествия25 июля 2023 7:30

55-летний мигрант изнасиловал 16-летнюю девочку на свидании в мини-отеле в Петербурге

Возбуждено уголовное дело
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 16-летняя девочка подверглась насилию и сообщила об этом в детскую психиатрию по горячей линии. Все произошло 23 июля. Как выяснилось, девятиклассница познакомилась в Сети с 55-летним мужчиной и приняла приглашение на свидание. «Ухажер» привел ее в мини-гостиницу на Съезжинской улице. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В детской больнице девушку осмотрели, данных за острую гинекологическую патологию не выявили. Школьница из неполной семьи, на учете не состоит, - рассказал источник.

Подозреваемого задержали 24 июля на переулке Гривцова. Против мигранта из Узбекистана возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Известно, что в 2017 году его уже привлекали к ответственности за покушение на кражу: суд назначил ему полтора года колонии.