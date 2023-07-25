Константин Звоник возглавил Фонд медицинского страхования Петербурга

Константин Звоник был специальным представителем губернатора Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

В Территориальном фонде медицинского страхования сменилось руководство. Директором организации назначили Константина Звоника. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. В нем говорится, что Звоник вступает в должность с 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- На должность директора государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» назначен Константин Николаевич Звоник, - говорится в сообщении ведомства.

Константин Звоник окончил Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова. До вступления в должность директора Фонда он занимал пост специального представителя губернатора Петербурга.