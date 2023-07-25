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НовостиОбщество25 июля 2023 7:45

Константин Звоник возглавил Фонд медицинского страхования Петербурга

Он вступит в должность с 26 июля
Анастасия НУРАДИЛОВА
Константин Звоник был специальным представителем губернатора Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Константин Звоник был специальным представителем губернатора Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

В Территориальном фонде медицинского страхования сменилось руководство. Директором организации назначили Константина Звоника. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. В нем говорится, что Звоник вступает в должность с 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- На должность директора государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» назначен Константин Николаевич Звоник, - говорится в сообщении ведомства.

Константин Звоник окончил Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова. До вступления в должность директора Фонда он занимал пост специального представителя губернатора Петербурга.