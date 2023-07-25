Тракторист напоил и изнасиловал 15-летнюю девочку под мостом в Петербурге

Преступника задержали полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девочки. 28-летний тракторист из Новосибирской области познакомился со школьницей на Лиговском проспекте. Он дал ей выпить из бутылки с неизвестной жидкостью и воспользовался беспомощным состоянием. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку под мостом на набережной Обводного канала. Также он совершил насильственные действия сексуального характера. К сотрудникам правоохранительных органов обратилась мама девочки, - рассказал источник.

Мужчину задержали утром 24 июля на Загородном проспекте. Выяснилось, что он работает трактористом в компании по уборке и очистке. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.