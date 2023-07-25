Циклон с дождем и грозой с Прибалтики надвигается на Петербург

В Петербурге пройдет дождь из-за цилона. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга сообщил о надвигающемся на город циклоне. Он образуется в районе Рижского залива. Ночью он пройдет через Петербург. Атмосферный фронт смещается с Прибалтики в сторону города, и к ночи он доберется до Северной столицы.

- На юго-западе дожди, местами ливни с грозами пойдут раньше, уже вечером. Надеюсь, что этот атмосферный фронт польет всю территорию Санкт-Петербурга ночью. А завтра днем дожди будут кратковременного характера, - отметил Колесов.

Главный синоптик пообещал, что со второй половины недели в Петербурге будет сухо, дожди прекратятся, к концу июля станет еще теплее.

Напомним, 25 июля, во вторник, в Северной столице на один день потеплело. Воздух прогреется до 25 градусов. До этого целую неделю температура воздуха не поднималась выше 21-22 градусов.