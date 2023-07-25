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НовостиПроисшествия25 июля 2023 10:21

Мужчина швырнул кирпич в бывшую возлюбленную на улице Понтонной в Петербурге

Петербурженка, пострадавшая от прилетевшего в нее кирпича, попала в больницу с переломом ребер
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину ищут полицейские, а женщина проходит лечение.

Мужчину ищут полицейские, а женщина проходит лечение.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге ищут мужчину, который швырнул кирпич в бывшую возлюбленную на улице Понтонной в Колпино. Все произошло около восьми часов вечера 20 июля. 52-летняя петербурженка сама обратилась за помощью а больницу, а врачи передали информацию в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Женщина объяснила полицейским, что поссорилась с бывшим мужчиной. Тогда он схватил кирпич и бросил в нее. Она попала в больницу с переломом ребер. Известно, что женщина работает ветеринарным врачом, - рассказали в региональным ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Специалисты делают все, чтобы найти хулигана. Пострадавшая проходит необходимое лечение.