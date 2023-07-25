Песков заявил о давлении Запада на страны Африки перед саммитом в Петербурге

Саммит пройдет 27-28 июля в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Запад оказывает давление на африканские государства, которые будут принимать участие в саммите в Петербурге, который пройдет с 27 по 28 июля. Отговорить глав стран Африки пытаются США, Франция и другие члены НАТО. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Нам хорошо известно, что почти все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны и США, и французские посольства на местах не дремали, и другие западные представительства тоже пытаются вносить свою толику в эти усилия, - заявил Песков.

Напомним, во время проведения саммита «Россия-Африка» в Петербурге будут действовать некоторые ограничения. Так, например, с 24 июля в городе сузили дорогу в аэропорт. Несколько трасс перекрыли до конца месяца. Кроме этого, планируется закрывать выезд и въезд в поселок Шушары по утрам и вечерам.