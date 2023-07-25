Смольный стал гораздо чаще подавать в суд на бизнес

КИО часто судится с представителями бизнеса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет имущественных отношений Петербурга в первом полугодии инициировал 738 арбитражных дел с представителями бизнеса. Это почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 25 июля пишет «Деловой Петербург».

- Если за 6 месяцев прошлого года комитет участвовал в 718 спорах, то в этом году он уже фигурировал более чем в одной тысяче дел. По всем этим показателям КИО - лидер среди всех структурных подразделений Смольного, - сообщает издание.

Нередко причинами споров становятся задержки арендной планы, неосновательное обогащение, неустойки, обжалование бизнесом отказов комитета в различных вопросах.

К слову, бизнес нередко предъявляет иски в отношении комитета имущественных отношений. Количество таких исков выросло до 201 за первое полугодие текущего года. За такой же период прошлого года КИО получил 126 исков.