Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 11:23

Смольный стал гораздо чаще подавать в суд на бизнес

Комитет имущественных отношений Петербурга подал на бизнес 738 исков в суд с начала 2023 года
Анастасия НУРАДИЛОВА
КИО часто судится с представителями бизнеса.

КИО часто судится с представителями бизнеса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет имущественных отношений Петербурга в первом полугодии инициировал 738 арбитражных дел с представителями бизнеса. Это почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 25 июля пишет «Деловой Петербург».

- Если за 6 месяцев прошлого года комитет участвовал в 718 спорах, то в этом году он уже фигурировал более чем в одной тысяче дел. По всем этим показателям КИО - лидер среди всех структурных подразделений Смольного, - сообщает издание.

Нередко причинами споров становятся задержки арендной планы, неосновательное обогащение, неустойки, обжалование бизнесом отказов комитета в различных вопросах.

К слову, бизнес нередко предъявляет иски в отношении комитета имущественных отношений. Количество таких исков выросло до 201 за первое полугодие текущего года. За такой же период прошлого года КИО получил 126 исков.