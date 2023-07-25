Спрос на загородные дома в Ленобласти вырос в два раза во II квартале 2023 года

Недвижимость в Ленобласти начала пользоваться популярностью. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Загородные дома в Ленобласти стали более востребованными у покупателей. Во втором квартале 2023 года спрос на такую недвижимость вырос в два раза по сравнению с первым кварталом. В регионе продали 2,6 тысячи объектов. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на консалтинговый центр «Петербургская недвижимость».

- Объем спроса сопоставим с темпами продаж в 2020-2021 годах, когда за квартал заключали 2,5-3,2 тысячи сделок. Весна и лето – традиционно наиболее активные периоды для покупки участка или коттеджа, - отметила директор «Петербургской недвижимости» Ольга Трошева.

По ее словам, в этом году девелоперы вывели на рынок участки без подряда, которые начали пользоваться популярностью. Треть спроса составили объекты, средняя стоимость которых 1,4 миллиона рублей.

Чаще всего покупатели выбирают участки расположенные в 20-40 километров от КАД – половина сделок приходится на ту территорию.