Lamoda интегрировала платформу билайн adtech для продвижения селлеров и брендов

Lamoda, онлайн-площадка для продажи товаров, интегрировала ритейл медиа платформу, разработанную билайн adtech – подразделением по рекламным технологиям билайн бизнес. Платформа позволяет селлерам и брендам, продающим на Lamoda, привлекать больше покупателей: реклама таргетируется на целевых пользователей и ведет их с внешних ресурсов на сайт Lamoda – к товару селлера или бренда. Эффективность кампаний обеспечивается за счет широкого рекламного инвентаря билайн adtech и качества таргетинга: сегменты аудитории собираются на основе обезличенных данных Lamoda о поведении пользователей.

Запуск и управление рекламными кампаниями доступны для брендов и селлеров из личного кабинета.

«Ранее мы использовали наши агрегированные данные для собственных рекламных кампаний, но достаточно быстро пришли к пониманию, что знания Lamoda могут быть востребованы и для рекламных кампаний наших продавцов. Мы начали запускать такие кампании силами своей перформанс-команды, и так как результаты были впечатляющими, решили, что нам нужно масштабироваться. Для этого была выбрана технологическая база билайн adtech: наше совместное решение дает рекламодателям прямой доступ к показу рекламы на данных Lamoda, предоставляя рынку доступ к новому качественному инвентарю», – комментирует Марина Миронова, руководитель по развитию рекламного бизнеса Lamoda.

«Проект реализует модель монетизации Off-Site: ритейлер переходит от ручной открутки кампаний через кабинеты сторонних систем к полноценному предоставлению клиентам прозрачной рекламной платформы. Это позволяет ритейлеру масштабировать работу с клиентами по рекламным кампаниям и больше зарабатывать. В свою очередь, бренды получают доступ к новым знаниям для эффективного таргетирования и – одновременно с этим – возможность дотянуться до целевого сегмента за счет обширного рекламного инвентаря. Благодаря удобному функционалу покупок на стороне ритейлера увеличивается число конверсий. Для конечных пользователей реклама более целевая и упрощает покупку товара, что положительно влияет на пользовательский опыт», – комментирует Сергей Соловьев, директор по продуктам ОТМ, билайн.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru