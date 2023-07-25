Изнасиловавшего девочку-подростка мигранта арестовали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи Петроградского района Петербурга расследуют новое уголовное дело об изнасиловании девочки-подростка. Обвинение за «распущенные руки» и не только в этот раз предъявили мигранту из Средней Азии. Об этом сообщили в пресс-службе СКР города на Неве.

– Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления мужчину во время оперативно-розыскных мероприятий вместе с сотрудниками регионального управления МВД, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали следователи, задержанным оказался 55-летний мигрант. Правоохранители уже просили об его аресте, и их ходатайство удовлетворил суд. В СИЗО мужчина проведет время до 23 сентября.

Напомним, что мужчина, предположительно, совершил преступления в под воздействием наркотиков. Ими он накормил и свою жертву в комнате одного из отелей Петроградского района.

Следователи продолжают расследовать уголовное дело и выяснять все обстоятельства происшествия.