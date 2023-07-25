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НовостиОбщество25 июля 2023 17:07

Два съезда полностью перекроют на развязке КАД из-за ремонта дорог

На развязке с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют два съезда с 1 по 4 августа
Элеонора КУРЮМОВА
Два съезда полностью перекроют на развязке КАД из-за ремонта дорог.

Два съезда полностью перекроют на развязке КАД из-за ремонта дорог.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На 57 километре КАД около развязки с проспектом Обуховской Обороны вводятся временные ограничения. Так, в Невском районе полностью перекроют два съезда. Действовать нововведения с 1 по 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Из-за работ по устранению колейности, на участке дороги полностью перекроют движение автомобилей. Предположительно, каждый из съездов будут закрывать на сутки, – уточнил глава территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ограничения введут около съезда на Рабфаковскую улицу в направлении станции «Рыбацкое» и проспекта Обуховской Обороны в направлении метро «Пролетарская». Объехать ремонтируемые участки можно будет по оставшимся свободными съездам и по улично-дорожной сети Петербурга.

Дорожники будут работать в круглосуточном режиме, в две смены. Информацию о закрытии съездов выведут на табло.