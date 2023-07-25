Сибирского тракториста арестовали за изнасилование школьницы из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тракторист из Сибири выбрал в качестве летнего досуга употребление наркотиков. И по своей натуре оказался не жадным: психотропной запрещенкой он накормил и восьмиклассницу, которую пригласил на прогулку. Но вздохами при луне на Невском все не обошлось: девочку-подростка он изнасиловал, за что и отправился в СИЗО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Арест продлиться в течение двух месяцев. Под стражей мужчине предстоит пробыть до 23 сентября, – уточнили в пресс-службе ведомств.

К слову, процесс из-за ходатайства следователей об избрании меры пресечения, а также предъявлении обвинения проходил в закрытом режиме. Удивительно, но ни мужчина, ни его защитник не возражали.

Ранее spb.kp.ru писала, что мигранту, изнасиловавшего девочку-подростка, предъявили обвинение в Петербурге. Правоохранители задержали его во время оперативно-розыскных мероприятий.