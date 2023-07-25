Один человек пострадал в пожаре на Стрельбищенской улице в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Фрунзенском районе Петербурга во второй половине дня, 25 июля, случился пожар. Очевидцы сообщили на пульт спасателей о возгорании на Стрельбищенской улице около восьми часов вечера. Как оказалось, в происшествии пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– В однокомнатной квартире на кухне загорелась обстановка. Огонь занял площадь в два квадратных метра, – уточнили спасатели.

Спустя 20 минут разъяренное пламя полностью ликвидировали усилиями 15 сотрудников МЧС и трех пожарных машин. А пострадавшего человека доставили в одну из больниц Северной столицы.

Ранее spb.kp.ru писала, что пожар на чердаке жилого дома на Большом проспекте города на Неве локализовали спустя час. С возгоранием, которое упорно пыталось перекинуться на большую площадь, продолжали бороться 20 спасателей.