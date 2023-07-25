Смертельное ДТП произошло на автодороге в Ленобласти

Смертельное массовое ДТП произошло на автодороге «Кола» в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жесткое ДТП произошло во второй половине дня, 25 июля, на 110 километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленобласти. Там 42-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Вольво» с полуприцепом, влетел на полном ходу в остановившийся впереди «Мерседес GLB». Управлявшая им автоледи скончалась на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

– От удара «Мерседес» въехал в стоявший впереди автомобиль «МАН». К нему был также прикреплен полуприцеп, а за рулем находился 57-летний местный житель, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители добавили, что из-за ДТП пострадала не только женщина средних лет, но и ее супруг. Мужчину доставили в одну из больниц города на Неве. Специалисты оценили его состояние как тяжелое.

Сотрудники полиции проводят проверку, а также устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.