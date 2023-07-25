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НовостиПроисшествия25 июля 2023 19:22

СК начал проверку из-за двух погибших от удара током на юго-западе Петербурга

Доследственную проверку организовали в Петербурге из-за обнаружение двух обгоревших тел
Элеонора КУРЮМОВА
СК начал проверку из-за двух погибших от удара током на юго-западе Петербурга.

СК начал проверку из-за двух погибших от удара током на юго-западе Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранители из Петербурга начали доследственную проверку. Причиной стали два обугленных тела, найденные накануне в Красном Селе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Петербургу.

– Вечером, 25 июля, в одном из лесов Красносельского района города на Неве обнаружили два неизвестных тела двух. Причиной смерти стало воздействие током высокого напряжения, – уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

На момент публикации следователи вместе с криминалистами и судебно-медицинскими экспертами осматривают место происшествия. Они пытаются выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

Жуткие, хоть и замазанные фотографии уже разлетелись по местным социальным сетям и телеграм-каналам. Некоторые пользователи предположили, что погибшие неслучайно стали жертвами притаившегося провода.