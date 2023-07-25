Движение автобусов изменится из-за саммита «Россия - Африка» в Ленобласти.

Из-за грядущего саммита «Россия — Африка» изменятся маршруты общественного транспорта Петербурга и всей Ленинградской области. Так, по скорректированным трассам поедут более 40 автобусов. Кроме того, ожидается увеличение интервалов между транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту.

– 27 и 28 июля ожидается затрудненное движение на Пулковском и Петербургском шоссе, Московском и Витебском проспектах Петербурга, – уточнили в пресс-службе профильного комитета.

Кроме того, специалисты уточнили, что на дорогах области введут временные ограничения. Задержки ожидаются в Гатчинском, Тосненском, Ломоносовском, Сосновоборском, Сланцевском, Кингисеппском и Лужском районах.

С полным списком временных ограничений можно будет ознакомиться на сайте комитета по транспорту Северной столицы.