Родственников истощенного 70-летнего пенсионера два месяца ищут в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры «ЛизыАлерт» вновь отправились на поиски. Только в этот раз разыскивают не самого потерявшегося в глухом лесу, а его родственников. Активисты пытаются найти близких находящегося с 18 мая в одной из больниц Петербурга пенсионера. На вид, как рассказали добровольцы-спасатели, мужчине около 70-ти лет. Об этом сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда в своих социальных сетях.

– Помогите найти родственников! Требуется помощь добровольцев, – обратились волонтеры к неравнодушным местным жителям.

Пожилой человек представился Артамоновым или Актамоновым Владимиром Викторовичем. Среди особых примет: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, серого цвета глаза и седые волосы. Во что был одет мужчина в день своего исчезновения, поисковикам неизвестно. Всю известную информацию о близких потерявшегося можно сообщить напрямую инфоргу Анне по телефону 8 981 164 70 04.