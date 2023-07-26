Спрос на новые автомобили из Китая вырос на 227,1% в Петербурге и Ленобласти

Chery пользуется популярностью у петербуржцев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эксперты заметили рост популярности китайских автомобилей в Петербурге и Ленобласти. Интерес иностранных авто с пробегом за полгода увеличился на 42,9 процента. А новые автомобили из Китая стали востребованнее на 227,1 процента. При этом средняя цена таких машин без пробега составляет чуть больше 3 миллионов рублей, а с пробегом – около 1,8 миллиона. Такие данные приводит сервис Авито Авто.

- Доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе год к году выросла в 4 раза – в январе-июне 2023 года она достигла 46,8 процента. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 11,6 процента. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первом полугодии текущего года доля моделей из Поднебесной в структуре предложения новых авто составила 47,4 процента, - говорится в сообщении.

Самыми популярными моделями среди китайских автомобилей стали машины Changan, OMODA, Geely, Chery, Haval.