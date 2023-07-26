Циклон принесет дожди и холод в Петербург 26 июля

В Петербурге пройдут дожди, в городе будет прохладно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Периферия врывающегося с юга в центр России активного волнового циклона повлияет на погоду в Петербурге в среду, 26 июля. Из-за него погода в Северной столице станет облачной, в городе польют дожди, а солнца практически не будет. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Температура воздуха составит от 19 до 21 градусов. В Ленобласти при этом будет от 17 до 22 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, - говорится в сообщении.

Атмосферное давление немного увеличится и составит 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В целом, погода 26 июля будет пасмурной, холодной и дождливой. Но к концу недели синоптики обещают потепление.

В четверг ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется лишь до 21-23 градусов.