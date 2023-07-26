Более 20% петербуржцев боятся потерять работу

Жители Петербурга перестали бояться увольнения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все больше петербуржцев перестают испытывать страх увольнения. В первом квартале 2023 года работу боялись потерять лишь 22 процента, при том, что в конце 2022 года, этот показатель был выше и составлял 31 процент. Такие данные приводят аналитики сервиса hh.ru.

- В свою очередь среди петербуржцев растет доля тех, кто более-менее уверен в своей карьере в ближайшем будущем. Так, если о стабильности на работе год назад заявляли 60 процентов опрошенных, в начале года 69 процентов, то теперь уже 73 процента, - говорится в сообщении.

За свое рабочее место и стабильность компании чаще всего переживают работники сферы автобизнеса, безопасности, добычи сырья, закупок, искусства и масс-медиа, медицины, розничной торговли и сферы транспорта.

Спокойнее всего программистам, маркетологам, работникам сферы науки и образования, продаж, строительства и финансовой сферы.