Пробки на Невском и Литейном проспектах собрались утром 26 июля

Движение на дорогах затруднено. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Центр Петербурга оказался загружен утром в среду, 26 июля. Вероятно, это может быть связано с делегациями из африканских стран из-за саммита "Россия-Африка". Огромные пробки замечены на Невском проспекте, а также на Литейном и Загородных проспектах. Такие данные приводит сервис Яндекс.Пробки.

- Неожиданно плотное движение сейчас на Невском проспекте. Загруженность магистрали к Дворцовой площади — десять баллов, что на пять баллов выше обычного, - сообщает сервис.

Необычные для этого времени дня заторы замечены на Литейном и Загородном проспектах. Там машины столпились в сторону Московского проспекта. Плотность движения сервис оценил на восемь баллов, что на шесть баллов превышает ежедневные показатели по утрам.

Напомним, во время проведения саммита действуют ограничения на дорогах. Трассу в аэропорт сузили, а поселок Шушары будут закрывать на выезд и въезд.