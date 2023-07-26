Петербуржцы рассчитались «Подорожником» в транспорте 336 млн раз в 2023 году

Петербуржцы активно пользуются «Подорожником». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты подсчитали статистику и выяснили, что в Петербурге пассажиры чаще всего пользуются льготными проездными билетами. Их получают школьники, студенты и пенсионеры. Такими проездными в первом полугодии рассчитались почти 337 миллионов раз. Это более 40 процентов из всего пассажиропотока. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- На втором месте - карта «Подорожник». В течение полугода ею воспользовались более 336 миллионов раз. При оплате проезда картой петербуржцы и гости города экономят 21 рубль как в наземном транспорте, так и в метро. Пополнять баланс можно удаленно - через интернет сервисы, - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, в Северной столице растет популярность пересадочного тарифа «60 минут». За 6 месяцев им воспользовались почти 36 миллионов раз. Это 25,7 процента от общего количества поездок по «Подорожнику». Напомним, тариф действует с 1 апреля 2022 года.