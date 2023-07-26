Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июля 2023 7:15

Погибшие от удара током двое мужчин в Петербурге пытались своровать электрический кабель

Следователи выяснили, что двух петербуржцев убило током во время хищения электрического кабеля
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК проводит проверку после гибели двух мужчин от удара током.

СК проводит проверку после гибели двух мужчин от удара током.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 25 июля в Красном селе убило током двух мужчин. Сообщение об этом поступило в службу 112 около шести часов вечера. Очевидец рассказал, что нашел два трупа на Нарвской улице. Якобы, на них упал провод от ЛЭП, и сейчас «тела догорают». Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Позже стало понятно, что погибшие мужчины пришли туда, чтобы украсть электрический кабель. Но в момент хищения их насмерть ударило током. Оба скончались на месте, - рассказал источник.

Специалисты предварительно установили личность лишь одного погибшего – им оказался 42-летний мужчина. Личность второго похитителя пока не известна. Оба тела полицейские направили в морг для установления точной причины смерти. Следственный комитет тем временем проводит проверку из-за случившегося.