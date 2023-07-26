Погибшие от удара током двое мужчин в Петербурге пытались своровать электрический кабель

СК проводит проверку после гибели двух мужчин от удара током. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 25 июля в Красном селе убило током двух мужчин. Сообщение об этом поступило в службу 112 около шести часов вечера. Очевидец рассказал, что нашел два трупа на Нарвской улице. Якобы, на них упал провод от ЛЭП, и сейчас «тела догорают». Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Позже стало понятно, что погибшие мужчины пришли туда, чтобы украсть электрический кабель. Но в момент хищения их насмерть ударило током. Оба скончались на месте, - рассказал источник.

Специалисты предварительно установили личность лишь одного погибшего – им оказался 42-летний мужчина. Личность второго похитителя пока не известна. Оба тела полицейские направили в морг для установления точной причины смерти. Следственный комитет тем временем проводит проверку из-за случившегося.