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НовостиПроисшествия26 июля 2023 8:08

Молодого парня поймали на юге Петербурга с крупной партией наркотиков

На юге Петербурга задержали 19-летнего парня с крупной партией мефедрона
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Петербурге задержали 19-летнего закладчика с крупной партией мефедрона.

В Петербурге задержали 19-летнего закладчика с крупной партией мефедрона.

Фото: Артем КИЛЬКИН

19-летний житель Петербурга решил подзаработать на наркотиках. Он устроился закладчиком в интернет-магазин, который занимается продажей незаконных веществ. А когда парень раскладывал партию синтетики, его поймали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 24 июля около 16:35 в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий опергруппа отдела по контролю за оборотом наркотиков у дома 5 по улице Звездной задержала 19-летнего местного жителя, - уточнили в пресс-службе.

Молодого человека досмотрели. При нем оказалось почти 200 граммов мефедрона. Против петербуржца возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт крупной партии наркотиков. Полицейские продолжают проверочные мероприятия, чтобы установить и другие факты преступной деятельности.