Туристы начали бронировать отели на Новый год в Петербурге

Туристы активно бронируют гостиницы на новогодние праздники. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Постояльцы начали бронировать отели в Петербурге на новогодние каникулы. В июле таких бронирований стало в девять раз больше, чем в июле прошлого года. Чаще всего гости выбирают размещение на четыре дня при стоимости в среднем 7660 за ночь. Об этом сообщает сервис Яндекс.Путешествия.

- В прошлом году похожие относительные и абсолютные значения по бронированиям гостиниц на период Нового года были только к середине октября. Таким образом, ранние бронирования на длинные зимние каникулы в 2023 году начались за 5 месяцев до самого Нового года, что в 2 раза раньше чем в 2022 году, - говорится в сообщении.

Судя по всему, теперь активность туристов вернулась к допандемийным показателям. При этом, Петербург находится на втором месте по популярности у туристов в новогодние праздники: на первом месте Москва, а после Петербурга – Сочи, Великий Новгород и Зеленоградск.