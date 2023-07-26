Продажу билетов на сайте Эрмитажа временно остановили из-за технических неполадок

Эрмитаж сообщил о неполадках на своем сайте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На билетном сайте Эрмитажа проходят технические работы, поэтому купить электронные билеты пока не получится. На ресурсе возникли неполадки, и сейчас специалисты пытаются устранить проблемы. Об этом сообщает пресс-служба Эрмитажа.

- Если вам не удается получить купленный ранее электронный билет просим подойти к администраторам входной зоны – сотрудники музея вам помогут, - объяснили посетителям в музее.

Входные билеты для покупки доступны в кассах Эрмитажа. Там можно приобрести как билеты основной категории, так и для льготных категорий. Но покупка билетов по специальному предложению и билетов с экскурсиями пока не доступна. Оплатить вход Пушкинской картой тоже не получится. Сотрудники Эрмитажа извинились перед посетителями за неудобства.