В Петербурге и Ленобласти ночью 26 июля лжеминеры угрожали взорвать дома и ТЦ

Ночью 26 июля полицейским поступило сразу три ложных сообщения о терактах в Петербурге и Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ночью 26 июля два ложных сообщения о теракте поступили правоохранителям Петербурга и еще одно полицейским Ленобласти. Так, в первом часу ночи лжеминер отправил письмо на электронную почту УФСБ. Там он указал, что в жилой многоэтажке на Бухарестской улице в Северной столице лежит бомба. Чтобы она не взорвалась, он потребовал перевести деньги на телефоны 44-летнего петербуржца и его 66-летней матери. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Полицейские приехали к семье. Женщина и мужчина пояснили, что телефоны зарегистрированы на них, но они никому не звонили и подобных сообщений не давали. Дом осмотрели. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли. Эвакуация не проводилась, - передает источник.

Около 01:30 неизвестный сообщил о минировании ТРЦ «Галерея». По геолокации выяснили, что аппарат находился в Англии. Деньги преступник просил перевести на сотовый 40-летнего жителя Смоленской области. Торговый центр осмотрели, бомбы не обнаружили.

Еще один аноним во втором часу ночи сообщил полицейским поселка Советский в Ленобласти, что в городе Высоцк «будет совершен теракт». Правоохранители выяснили, что номер зарегистрирован на 42-летнего жителя Высоцка. Но дверь его квартиры никто не открыл.