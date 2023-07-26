Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июля 2023 8:46

«Спасался от драки»: Мигрант выпрыгнул с четвертого этажа и сломал позвоночник в Петербурге

Мигрант сломал позвоночник в Петербурге, выпрыгнув с четвертого этажа из-за драки
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники полиции разбираются в ситуации с пострадавшим мигрантом в Петербурге.

Сотрудники полиции разбираются в ситуации с пострадавшим мигрантом в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге мигрант попал в больницу из-за падения с 12-метровой высоты. Мужчина объяснил, что вечером 24 июля в квартире на Северном проспекте его избивали. Он испугался и хотел сбежать через окно. Иностранец выпрыгнул с четвертого этажа и получил серьезные травмы. Лишь через сутки его привезли в Елизаветинскую больницу. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Иностранца госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой и спино-мозговой травмами, у пациента сломан грудной позвонок, - рассказал источник.

Теперь иностранцу предстоит длительное лечение. О его здоровье заботятся врачи, которые оказывают пострадавшему необходимую помощь. Тем временем, сотрудники полиции Калининского района выясняют обстоятельства случившегося. Если факт избиения подтвердится, специалисты могут возбудить уголовное дело.