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НовостиОбщество26 июля 2023 9:53

КГИОП потребовала от Росгосцирка отреставрировать Блокадную подстанцию в Петербурге

Комитет подал иск в суд, но его вернули, так как Росгосцирк зарегистрирован в Москве
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
КГИОП через суд потребовал от Росгосцирка отреставрировать Блокадную подстанцию.

КГИОП через суд потребовал от Росгосцирка отреставрировать Блокадную подстанцию.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) обратился в суд с иском к Росгосцирку. Причиной этому послужило состояние здания Блокадной подстанции на набережной реки Фонтанки в Петербурге. Однако, так как Росгосцирк зарегистрирован в Москве, суд вернул иск. Об этом свидетельствуют данные из карточки дела, размещенного на сайте «Электронное правосудие».

- КГИОП предъявил требование о понуждении к выполнению обязательств и о взыскании судебной неустойки в случае неисполнения решения суда непосредственно к лицу, зарегистрированному в ином субъекте РФ. Данный спор не является спором о правах на недвижимость. Суд, руководствуясь законоположениями и фактическими обстоятельствами дела, возвращает рассматриваемое исковое заявление, - говорится в материалах дела.

В частности, чиновники требовали в течение 36 месяцев отремонтировать и отреставрировать здание подстанции. А если решение не исполнят в срок, то предполагался штраф в 200 тысяч рублей за каждый месяц просрочки.