Пробки сковали центр Петербурга днем 26 июля

Длинные пробки в центре города помешали водителям. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге на дорогах в обед 26 июля образовались заторы. Об этом свидетельствует сервис Яндекс. Пробки. И, хотя общая дорожная ситуация оценивается лишь на четыре балла, некоторые улицы в Центральном районе окрашены в бордовый цвет. Что стало причиной пробок – не сообщается.

- В Санкт-Петербурге обычные для этого времени в среду 4 балла. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час, - заявил сервис Яндекса.

По состоянию на 13:00 26 июля, набережная реки Мойки стоит от переулка Гривцова до Синего моста. Длинный затор на Большой Морской улице от Почтамтского переулка до Невского проспекта. Полностью встал Дворцовый мост, пробки также на Гороховой улице, Большой Конюшенной улице.

Напомним, серьезные пробки были замечены на ЗСД, внутренней стороне КАД и на вантовом мосту утром 26 июля. Некоторые заторы продержались около часа и помешали водителям.