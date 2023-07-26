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НовостиПроисшествия26 июля 2023 10:36

Отвлекся и потерял 400 тысяч рублей: У посла России в Замбии украли барсетку в гипермаркете Петербурга

Посла России в Замбии обворовали на 400 тысяч рублей в гипермаркете в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские быстро нашли похитителя барсетки.

Полицейские быстро нашли похитителя барсетки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге обокрали посла России в Замбии Азима Ярахмедова. Он приехал в Северную столицу, чтобы посетить саммит «Россия-Африка». Решил зайти в гипермаркет, а вышел оттуда уже без барсетки, в которой находилась крупная сумма денег. Если перевести на рубли, то получится около 400 тысяч. Об этом пишет «Мойка 78».

- В минувший понедельник посол стал жертвой неизвестного, оставившего его без крупной суммы денег. Ярахмедов просит полицию привлечь злоумышленника к ответственности за кражу, - сообщает издание.

Все произошло в Московском проспекте. Посол назвал потерю этой суммы значительным ущербом. По предварительной информации, вора быстро удалось найти, он во всем признался и вернул деньги Азиму Ярохмедову. Теперь ему придется ответить по закону.