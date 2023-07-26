Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июля 2023 10:54

Нелегальных таксистов, ездивших по маршрутам автобусов, задержали в Кудрово

Мигранты в Кудрово возили пассажиров по маршрутам автобусов, не имея разрешения на работу в такси и регистрации в России
Анастасия НУРАДИЛОВА
В ситуации с нелегальными таксистами разбираются сотрудники полиции.

В ситуации с нелегальными таксистами разбираются сотрудники полиции.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники полиции задержали таксистов, которые возили петербуржцев по маршрутам общественного транспорта в Кудрово. Только у водителей при этом не было разрешения на перевозку. Об этом 26 июля пишет Online47.

- Кроме правоохранительных органов к этой работе были привлечены специалисты комитета Ленобласти по транспорту, - сообщает издание.

У нескольких перевозчиков проверили документы и оказалось, что у них нет не только разрешения на работу в такси, но и регистрации в России. Водители были мигрантами и незаконно находились в городе. Их задержали, а автомобили отвезли на специальную стоянку.

Специалисты проводят расследования и выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее стало известно, что приехавший на саммит в Петербург посол России в Замбии лишился барсетки в гипермаркете. Он обратился в полицию и сообщил о краже 400 тысяч рублей.