Путин подписал указ о проведении парада военных кораблей в Петербурге

Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада 30 июля. Также в документе указывается время запуска артиллерийского салюта - 22.30. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- В ознаменование славных побед Военно-Морского Флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю провести 30 июля в День ВМФ в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад, а в 22:30 по московскому времени – артиллерийский салют, - говорится в документе.

Согласно указу, ответственность за подготовку и проведение парада лежит на министерстве обороны РФ и федеральных органах исполнительной власти, а правительство Петербурга должно оказывать содействие. Финансирование мероприятия проводится за счет средств федерального бюджета.