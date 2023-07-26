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НовостиОбщество26 июля 2023 11:23

Продажи антидепрессантов в аптеках Петербурга выросли на 40% с начала 2023 года

Чаще всего жители города покупают таблетки длительного терапевтического действия
Анастасия НУРАДИЛОВА
Спрос на антидепрессанты увеличился в Петербурге.

Спрос на антидепрессанты увеличился в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы стали значительно чаще покупать антидепрессанты. Спрос на эти лекарства в аптеках увеличился на 40 процентов с начала 2023 года. А объемы реализации лекарств для нервной системы в целом увеличились на 20 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков в DSM Group.

- В январе-июне этого года было куплено 1,928 миллиона упаковок лекарств из групп «психоаналептики» и «психотропные препараты», - сообщает издание.

Больше всего востребованы антидепрессанты длительного терапевтического воздействия при лечении депрессии. Продажи подскочили на 39 процентов. За полгода куплено почти 510 тысяч упаковок.

Спрос на транквилизаторы вырос на 27 процентов. Эти лекарства, наоборот, предназначены для быстрой помощи при лечении тревожных расстройств. Нейролептики, созданные для лечения психоза, стали покупать на 24 процента чаще.