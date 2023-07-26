«17 ударов молотком по голове»: Дело о жестоком убийстве пересмотрят в Петербурге

В Петербурге вновь будут судить мужчину, оправданного за жесткое убийство молотком. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд пересмотрит дело о жестоком убийстве, произошедшем в конце мая 2017 года. Тогда двое мужчин сидели в одном из гаражей на улице Восстания в Кронштадте. Между ними возник конфликт, и один набросился на другого с молотком. Пострадавший от травм умер на месте. Затем убийца забрал деньги и телефон погибшего и сбежал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Мужчина нанес не менее 17 ударов молотком по голове и различным частям тела потерпевшего. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Но приговором суда от 25 ноября 2022 года, постановленным на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей, его оправдали, - передает пресс-служба.

Позже выяснилось, что Кронштадтский районный суд в ходе рассмотрения дела нарушил уголовно-процессуальный закон. В связи с этим судебная коллегия отменила оправдательный приговор. А уголовное дело направили на новое судебное разбирательство.