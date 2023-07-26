134 тысячи семей Петербурга улучшили жилищные условия за год

За год в Петербурге жилищные условия улучшили 134 тысячи семей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге в 2022 году 134 тысячи семей улучшили свои жилищные условия. Порядка 25% из них участвовали в городских льготных программах, которые продолжат реализовывать и дальше. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В эксплуатацию в прошлом году ввели более 3,4 млн квадратных метров жилья, что превысило плановый объем почти на 60 тысяч «квадратов». В целом же в Северной столице на одного человека приходится 27,3 квадратных метра.

- За последние годы благодаря принятым на федеральном и региональном уровнях программам нам удалось существенно улучшить ситуацию на рынке жилья. Сегодня в Петербурге лучшая обеспеченность жильём среди российских мегаполисов, - отметил губернатор Александр Беглов.

Также в городе увеличивают расходы на соцвыплаты на покупку жилья для очередников. Кроме того, в 1,5 раза подняли расходы на закупку квартир для детей-сирот, многодетных семей и других категорий очередников.