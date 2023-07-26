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НовостиПроисшествия26 июля 2023 12:15

Жестоко избил и задушил: Житель Ленобласти получил 9 лет колонии за убийство собственной матери

Жителю Ленобласти дали девять лет колонии за жестокое убийство матери
Анастасия НУРАДИЛОВА
Житель Ленобласти проведет 9 лет в колонии за убийство матери.

Житель Ленобласти проведет 9 лет в колонии за убийство матери.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Ленобласти вынес приговор мужчине, который жестоко убил собственную мать в январе 2023 года. Пьяный сын начал ссору и в порыве эмоций напал на женщину. Он несколько раз ударил ее тупым предметом, а потом задушил. Пенсионерка умерла от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- После гибели женщины в Пикалево было возбуждено уголовное дело об убийстве. Осужденному мужчине – 28 лет, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Суд назначил подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в Петербурге обворовали посла России в Замбии. Он пришел в гипермаркет, а когда вышел из магазина, заметил, что потерял барсетку. Позже полицейские нашли вора, который во всем признался и вернул похищенные 400 тысяч рублей.