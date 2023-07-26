Невский проспект в Петербурге перекрыли днем 26 июля

Водителям запретили ездить по Невскому проспекту. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге днем 26 июля перекрыли Невский проспект от Литейного проспекта до Адмиралтейства. Полицейские разрешали проехать по главной улице города только общественному транспорту. Тем временем, в Северной столице росли пробки. На 15:20 26 июля сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на пять баллов из десяти.

- В Санкт-Петербурге пять баллов, это на один балл больше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки в ближайшие два часа останутся на этом же уровне, а с 17 часов начнут расти и к 19 часам достигнут семи баллов, - сообщает сервис.

Длинные пробки образовались на Московском шоссе, Московском проспекте, на Пулковском шоссе. К слову, о заторах на последней улице петербуржцев предупреждали и раньше. Это связано с тем, что в город приезжают делегации из африканских стран, которые поучаствуют в саммите «Россия-Африка».

- Зафиксирована необычно плотная пробка на Пулковское шоссе, от поворота на Пушкин до Дунайского проспекта. Пробка растянулась на 5,7 километров. В ней можно потерять 51 минуту. Обычно этот участок можно проехать за 8 минут, - сообщает сервис Яндекс.Пробки.