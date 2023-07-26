«Позвал в отель на свидание»: Мигранта арестовали по делу об изнасиловании 16-летней девочки в Петербурге

Суд в Петербурге отправил под арест подозреваемого в изнасиловании. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге арестовал 55-летнего мигранта, который изнасиловал 16-летнюю девочку в отеле. Напомним, все произошло 23 июля, после случившегося девочка позвонила на горячую линию детской психиатрии. С мужчиной она познакомилась в Сети и приняла приглашение на свидание. Но в итоге взрослый знакомый привел ее в мини-гостиницу на Съезжинской улице.

- Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Сразу после случившегося девочку осмотрели в детской больнице, но острой гинекологической патологии не выявили. Подозреваемого поймали на переулке Гривцова 24 июля. Известно, что в 2017 году его судили за кражу: тогда преступник получил 1,5 года колонии.

Что касается пострадавшей девочки, известно, что она из неполной семьи. Ни на каких учетах не состоит.