Доступных в аренду складов почти не осталось в Петербурге

В Петербурге почти не осталось доступных в аренду сухих складов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В первой половине 2023 года в Петербурге и Ленобласти образовался дефицит складских помещений класса А. Всего свободно 15,6 тысячи квадратных метров в таких объектах, а объем неудовлетворенного спроса составляет 500 тысяч «квадратов». Об этом свидетельствуют данные аналитиков NF Group.

В первом полугодии в эксплуатацию ввели 171,2 тысячи квадратных метров качественных складских объектов. Но их почти сразу снимают в аренду. Поэтому объем вакантных площадей в складах не то, что увеличился, а сократился. Если в конце 2022 года было 70,6 тысячи свободных «квадратов», то в конце первой половины 2023 года лишь 54,6 тысячи квадратных метров. При этом из них 39 тысяч «квадратов» приходится на мультитемпературные склады. Соответственно, доля свободных сухих площадей составила лишь 15,6 тысячи «квадратов».

- В Петербурге не осталось доступных в аренду сухих складов. Доля свободных площадей в таких объектах достигла исторического минимума – 0,3%, побив рекорд 2021 года, - отмечается в исследовании.

При этом арендодатели пользуются высоким спросом на склады и повышают ставку. Она увеличилась на 16,7% и в среднем составила 6,7 тысячи рублей за квадратный метр в год.