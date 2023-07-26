Бесхозные бочки с нефтепродуктами нашли в лесополосе в Петербурге

Лесополоса в Петербурге оказалась под угрозой загрязнения из-за брошенных бочек с нефтепродуктами. Фото: пресс-служба «Экостроя»

Кто-то бросил две металлические бочки с нефтепродуктами в лесополосе в Выборгском районе Петербурга. На них наткнулся местный житель и забеспокоился. Из емкостей начала сочиться жидкость, и земля вокруг оказалась под угрозой загрязнения. Мужчина обратился в комитет по природопользованию. На место оперативно выдвинулись специалисты аварийной экологической службы. Об этом сообщает пресс-служба «Экостроя».

- Специалисты обнаружили на тропинке в лесополосе по проспекту Энгельса, 190к1 две металлические бочки. Под емкостями на грунте наблюдались небольшие участки со следами нефтепродуктов. Верхний слой загрязненной почвы снят для ликвидации последствий аварийной ситуации, - указывает пресс-служба.

Всего специалисты собрали 180 килограммов опасных химических отходов и загрязненного грунта. Все это упаковали и вывезли для дальнейшего уничтожения.