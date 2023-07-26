Суд в Ленобласти арестовал мужчину, жестоко избившего незнакомца деревянным брусом

Мужчину арестовали за покушении на убийство в Мурино. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Ленобласти арестовал одного из двух мужчин, которые избили незнакомца деревянным брусом в Мурино. В итоге пострадавший с тяжелыми травмами попал в реанимацию. Инцидент произошел 24 июля на улице Шувалова. Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области.

- Всеволожский городской суд согласился с позицией прокуратуры и органа следствия, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, на месте, где все произошло, арестованный парень был не один, а с другом. Их задержали обоих, но известно, что удар брусом нанес именно первый мужчина.

Во дворе собралось сразу две компании. По некоторым данным, пострадавший заступился за девушку. В итоге гости из Забайкальского края жестоко избили его. Расследование уголовного дела о покушении на убийство продолжается.