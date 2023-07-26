«Авария на городских сетях»: Ручьи заметили на стенах платформы на станции «Ленинский проспект»

На станции метро «Ленинский проспект» в Петербурге по стене потекли ручьи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По стене станции метро «Ленинский проспект» в Петербурге потекли ручьи. Их заметили пассажиры 26 июля. Казалось бы, дождей пока не наблюдалось, тем более таких сильных, чтобы вода смогла пройти сквозь многометровую толщу земли. Но причина оказалась в другом. Как рассказали spb.kp.ru в пресс-службе метрополитена Северной столицы, произошла авария на городских сетях.

- Причиной появления воды на станции метро стала авария на городских сетях. К метрополитену это никак не относится. Сейчас ищут место прорыва. Как только его найдут, течь устранят, - рассказали в пресс-службе.

Очевидцы в соцсетях говорят, что ручьи текут по стене уже на протяжении нескольких часов. Но в метрополитене заверили, что эта авария никак не влияет на движение поездов.