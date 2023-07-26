Спецборт с президентами африканских стран приземлился в Пулково

В Петербурге встретили спецборт с президентами африканских стран. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Спецборт с главами африканских стран приземлился в аэропорту Пулково в Петербурге. Среди первых прилетевших на саммит «Россия - Африка» оказались президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, встреча проходила по международному протоколу. Также, судя по фотографиям с места встречи, к трапу самолета расстелили красную ковровую дорожку. Кроме того, помимо чиновников Петербурга и Ленобласти, гостей встречали военные.

Встреча африканских лидеров проходила по международному протоколу. Фото: t.me/drozdenko_au_lo

- Завтра во главе делегации Ленобласти в Экспофоруме проведу переговоры с министром иностранных дел Республики Ангола Тете Антониу и министром иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции Гвинейской Республики Куяте Мориссанда. Главной темой станет развитие экономического сотрудничества, - указал Александр Дрозденко.