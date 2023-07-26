Мужчина во время пьяной ссоры убил и закопал знакомого в Ленобласти

В Ленобласти задержали убийцу без вести пропавшего мужчины. Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Коммунар Гатчинского района Ленобласти без вести пропавшего 51-летнего мужчину нашли мертвым в овраге у поля. Оказалось, что к убийству причастен его 49-летний знакомый. Они вместе выпивали в доме последнего и поссорились. Тогда хозяин жилища стал избивать своего гостя. Ярости в нем оказалось так много и бил он так сильно, что потерпевший умер от полученных травм. После убийца избивался от тела, закопав его в овраге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ленобласти.

- В ходе грамотно спланированной работы удалось раскрыть преступление, совершенное в условиях неочевидности, и установить лицо, причастное к его совершению. Им оказался знакомый без вести пропавшего. Он дал признательные показания, - говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Следователи обратились с ходатайством в суд, чтобы убийцу заключить под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.